La Régie des bâtiments ignore la quantité d'énergie qu'elle consomme et la quantité d'énergie renouvelable qu'elle produit

La Régie des bâtiments ignore la quantité d'énergie qu'elle consomme et la quantité d'énergie renouvelable qu'elle...

La Régie des bâtiments ignore la quantité d'énergie qu'elle consomme et la quantité d'énergie renouvelable qu'elle produit, s'étonne Tomas Roggeman, député N-VA. Le secrétaire d'Etat en charge de la Régie, Mathieu Michel (MR), reconnaît qu'elle ne dispose pas de données actualisées liées. La Régie ne dispose pas non plus d'un certificat PEB pour chacun de ses bâtiments. Un audit énergétique est prévu dans plus de 900 immeubles d'ici à 2030. "La capacité totale des installations photovoltaïques dont les données sont connues s'élève à environ 6,2 MWc", précise-t-il.