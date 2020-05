Non, ce n'est pas dans la rubrique des chiens écrasés que l'histoire du chat Lee devait figurer. En 2020, alors que de plus en plus de consciences s'éveillent, ce genre d'affaire est loin d'être anodine et devient une affaire politique.

Rappel des faits. Début avril, une jeune étudiante anversoise Selena Ali, est contactée par le Ministère des Affaires étrangères concernant le dernier vol de rapatriement du Pérou, où elle effectue un stage. La jeune fille ne voyage pas seule. Depuis quelques semaines, elle a adopté un félin nommé Lee. Lee s'est déjà fait vacciner contre la rage, et a un carnet et passeport en ordre pour le grand voyage. Par ailleurs, Selena reçoit l'autorisation de l'Ambassade belge au Pérou d'embarquer son doux chat gris Lee.

Au Pérou, elle passe tous les contrôles et embarque dans un appareil de la compagnie Air Belgium.

À l'arrivée en Belgique, le 6 avril en pleine période de confinement, il n'y a étrangement pas de douane pour contrôler les passagers et leurs bagages.

Selena est candidate Miss Belgique 2020, et donne régulièrement des interviews dans la presse flamande. L'AFSCA tombe sur un article où elle raconte son périple et toute la tendresse qu'elle éprouve pour son doux chat gris Lee ramené du Pérou.

Très vite l'AFSCA décide d'ordonner l'euthanasie sur le chat pour soupçon de rage. L'euthanasie est prévue au plus tard, le 11 mai 2020.

Mais en 2020, de plus en plus de personnes considèrent que les animaux sont des êtres sensibles qu'il faut protéger.

C'est le cas de Selena, cette jeune étudiante en psychologie, candidate miss Belgique 2020, assistante à ses heures libres des spectacles de son beau-père magicien, et aussi volontaire dans un refuge pour animaux.

Pour elle, il n'est pas question d'ôter la vie à son doux chat gris Lee.

Non, elle n'obéit pas docilement à l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et prend un avocat.

Un grand avocat, un vrai ami des animaux. Maître Anthony Godfroid.

La jeune fille est alors loin de se douter que d'ici quelques semaines, elle sera confrontée à une descente de police à son domicile avec pas moins de 3 combis à la recherche du chat Lee, à une mise en demeure de l'AFSCA qui lui demande 5000€ d'astreinte par heure tant qu'elle ne remet pas Lee, à plusieurs interrogatoires au commissariat et à un procès devant 3 avocats mandatés par l'AFSCA, mais payés avec nos impôts.

Mais cette jeune fille de 23 ans, aux origines tunisiennes du côté de son père et belges du côté de sa mère, n'est pas seulement jeune et jolie. C'est une battante. Une vaillante qui ose tenir tête pour la vie de ce petit être.

Certains diront qu'elle a enfreint la loi, qu'elle a agit de façon irresponsable, mais celle-ci avait l'autorisation de l'ambassade et a trois lois qui soutiennent sa démarche.

Puis, même si elle aurait fauté par son grand coeur, ce n'est pas au chat de payer de sa vie.

Nous attendons toujours une réponse de l'AFSCA quant à l'arrêté royal qui stipule que, "l'Agence peut si nécessaire, en cas de départ urgent d'un propriétaire, comme par exemple lors d'une catastrophe naturelle inattendue, ou en cas d'instabilité politique, ou d'un autre cas de force majeure qui touche le propriétaire, accorder une dérogation pour l'entrée sur le territoire belge [...]".

Quant à l'avis du ministre flamand du bien-être animal Ben Weyts (NV-A), qui s'oppose à cette décision en s'appuyant sur une directive européenne qui stipule que lorsqu'il est établi que les règles relatives à la rage n'ont pas été respectées, comme dans le cas du chat Lee, il faut en première instance essayer de renvoyer l'animal dans son pays d'origine, et si cela n'est pas possible, la quarantaine doit être mise en place, celui-ci nous soulage.

Toutefois, on connaît tous les petits jeux politiques. Cet avis vient-il donc réellement du coeur du ministre, ou est-ce une occasion rêvée pour son parti de flinguer une agence fédérale ?

Avant la création de notre parti, j'ai personnellement été contactée pour plusieurs affaires similaires d'euthanasie de l'AFSCA. Malheureusement, les gens ont souvent peur. Et ils n'osent pas affronter cette grande institution en allant à l'encontre de leurs décisions sans éthique et humanité. Je me rappelle tant d'histoires, dont celle d'une personne qui tenait un café. L'AFSCA l'aurait menacé de contrôles. Finalement, il n'a pas eu de contrôle, mais le chiot y est "passé".

Cette agence fédérale, a depuis sa création en l'an 2000, ordonné la mort d'innombrables animaux, dont de nombre chats et chiens, sans parler des animaux dits d'élevage accidentés de la route qui après un accident, deviennent impropre à la consommation. Pensez aux accidents de camions qui transportent des poules, des cochons,...nous aimerions connaître le chiffre exact, mais ils sont très difficiles à obtenir. La plupart de ces chats et chiens tués, parce que le terme euthanasie est un euphémisme, étaient en parfaite santé le jour de leur mort.

Chez les humains l'euthanasie se caractérise par l'intentionnalité de provoquer le décès d'un individu, atteint d'une maladie sans espoir de guérison et souffrances intolérables, et pour laquelle la personne a donné son consentement. Mais dans cette société spéciste, des grandes institutions et entreprises peuvent mettre à mort des animaux sains, qui ne souffrent de rien, mise à part du spécisme en lui-même.

Quid du nombre considérable de chats et chiens souvent malades importés en toute illégalité des pays de l'est ? L'AFSCA n'a pas l'air de s'en préoccuper autant.

Sur les animaux domestiques, ils procèdent à une autopsie et dans tous les dossiers, pour lesquels j'ai été contacté les chats et chiens, n'étaient pas atteint de la rage ni d'une autre maladie par ailleurs.

Il y a donc eu plusieurs failles dans ce dossier. Comment se fait-il que la jeune fille a pu embarquer dans un avion d'une compagnie belge ? Comment se fait-il qu'en pleine période de crise sanitaire, il n'y avait pas de douanes à l'aéroport? Comment se fait-il que l'AFSCA ne tient à ce jour pas compte de l'arrêté royal susmentionné, de la loi du bien-être animal, et de la directive européenne ? Comment se fait-il que le ministre de tutelle de l'ASFCA, monsieur Ducarme, déclare qu'il n'y a pas de centres de quarantaine en Belgique, alors que l'AFSCA le propose dans de nombreux dossiers, et que le site du service public fédéral mentionne la quarantaine dans des cas d'urgence ?

Puis, la faille magistrale, qui caractérise notre société et qui veut que des animaux sains soient tués, pour de faux arguments, pour de simples soupçons, parce que toutes les lois sont hautement discriminatoires sur base de l'espèce.

Pourquoi les animaux ont si peu de droits, mis à part ceux décris dans les codes du bien-être animal et autres hypothétiques lois de "bien-être" animal, qui régissent plutôt tout ce que les humains peuvent leur faire subir en toute impunité.

Qui régissent plutôt à combien de semaines ils peuvent être castrés sans anesthésie, qui régissent plutôt le poids d'abattage, qui régissent plutôt le nombre d'animaux qui peuvent être détenus dans des élevages, vrais nids à maladies infectieuses par ailleurs, qui régissent la surface sur laquelle ils devront divertir certains humains toute leur vie durant, qui régissent qu'on peut ou pas les étourdir avant de les abattre,...

Qui a fait ces lois ? Là, est la vraie question. Les politiciens qui légifèrent ? Concrètement, c'est bien eux, mais uniquement parce qu'ils ont été élus par vous, par nous.

Si nous voulons donc un réel changement pour les animaux et pour nous mêmes, il va falloir réfléchir et s'informer sur qui veut vraiment changer cette société, en changeant les lois.

Parce que pour le moment tout ce boxon est légal.

Constance Adonis, Cofondatrice et Présidente de DierAnimal

Rappel des faits. Début avril, une jeune étudiante anversoise Selena Ali, est contactée par le Ministère des Affaires étrangères concernant le dernier vol de rapatriement du Pérou, où elle effectue un stage. La jeune fille ne voyage pas seule. Depuis quelques semaines, elle a adopté un félin nommé Lee. Lee s'est déjà fait vacciner contre la rage, et a un carnet et passeport en ordre pour le grand voyage. Par ailleurs, Selena reçoit l'autorisation de l'Ambassade belge au Pérou d'embarquer son doux chat gris Lee.Au Pérou, elle passe tous les contrôles et embarque dans un appareil de la compagnie Air Belgium.À l'arrivée en Belgique, le 6 avril en pleine période de confinement, il n'y a étrangement pas de douane pour contrôler les passagers et leurs bagages.Selena est candidate Miss Belgique 2020, et donne régulièrement des interviews dans la presse flamande. L'AFSCA tombe sur un article où elle raconte son périple et toute la tendresse qu'elle éprouve pour son doux chat gris Lee ramené du Pérou.Très vite l'AFSCA décide d'ordonner l'euthanasie sur le chat pour soupçon de rage. L'euthanasie est prévue au plus tard, le 11 mai 2020. Mais en 2020, de plus en plus de personnes considèrent que les animaux sont des êtres sensibles qu'il faut protéger.C'est le cas de Selena, cette jeune étudiante en psychologie, candidate miss Belgique 2020, assistante à ses heures libres des spectacles de son beau-père magicien, et aussi volontaire dans un refuge pour animaux.Pour elle, il n'est pas question d'ôter la vie à son doux chat gris Lee.Non, elle n'obéit pas docilement à l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et prend un avocat.Un grand avocat, un vrai ami des animaux. Maître Anthony Godfroid.La jeune fille est alors loin de se douter que d'ici quelques semaines, elle sera confrontée à une descente de police à son domicile avec pas moins de 3 combis à la recherche du chat Lee, à une mise en demeure de l'AFSCA qui lui demande 5000€ d'astreinte par heure tant qu'elle ne remet pas Lee, à plusieurs interrogatoires au commissariat et à un procès devant 3 avocats mandatés par l'AFSCA, mais payés avec nos impôts.Mais cette jeune fille de 23 ans, aux origines tunisiennes du côté de son père et belges du côté de sa mère, n'est pas seulement jeune et jolie. C'est une battante. Une vaillante qui ose tenir tête pour la vie de ce petit être. Certains diront qu'elle a enfreint la loi, qu'elle a agit de façon irresponsable, mais celle-ci avait l'autorisation de l'ambassade et a trois lois qui soutiennent sa démarche.Puis, même si elle aurait fauté par son grand coeur, ce n'est pas au chat de payer de sa vie. Nous attendons toujours une réponse de l'AFSCA quant à l'arrêté royal qui stipule que, "l'Agence peut si nécessaire, en cas de départ urgent d'un propriétaire, comme par exemple lors d'une catastrophe naturelle inattendue, ou en cas d'instabilité politique, ou d'un autre cas de force majeure qui touche le propriétaire, accorder une dérogation pour l'entrée sur le territoire belge [...]".Quant à l'avis du ministre flamand du bien-être animal Ben Weyts (NV-A), qui s'oppose à cette décision en s'appuyant sur une directive européenne qui stipule que lorsqu'il est établi que les règles relatives à la rage n'ont pas été respectées, comme dans le cas du chat Lee, il faut en première instance essayer de renvoyer l'animal dans son pays d'origine, et si cela n'est pas possible, la quarantaine doit être mise en place, celui-ci nous soulage.Toutefois, on connaît tous les petits jeux politiques. Cet avis vient-il donc réellement du coeur du ministre, ou est-ce une occasion rêvée pour son parti de flinguer une agence fédérale ?Avant la création de notre parti, j'ai personnellement été contactée pour plusieurs affaires similaires d'euthanasie de l'AFSCA. Malheureusement, les gens ont souvent peur. Et ils n'osent pas affronter cette grande institution en allant à l'encontre de leurs décisions sans éthique et humanité. Je me rappelle tant d'histoires, dont celle d'une personne qui tenait un café. L'AFSCA l'aurait menacé de contrôles. Finalement, il n'a pas eu de contrôle, mais le chiot y est "passé". Cette agence fédérale, a depuis sa création en l'an 2000, ordonné la mort d'innombrables animaux, dont de nombre chats et chiens, sans parler des animaux dits d'élevage accidentés de la route qui après un accident, deviennent impropre à la consommation. Pensez aux accidents de camions qui transportent des poules, des cochons,...nous aimerions connaître le chiffre exact, mais ils sont très difficiles à obtenir. La plupart de ces chats et chiens tués, parce que le terme euthanasie est un euphémisme, étaient en parfaite santé le jour de leur mort.Chez les humains l'euthanasie se caractérise par l'intentionnalité de provoquer le décès d'un individu, atteint d'une maladie sans espoir de guérison et souffrances intolérables, et pour laquelle la personne a donné son consentement. Mais dans cette société spéciste, des grandes institutions et entreprises peuvent mettre à mort des animaux sains, qui ne souffrent de rien, mise à part du spécisme en lui-même. Quid du nombre considérable de chats et chiens souvent malades importés en toute illégalité des pays de l'est ? L'AFSCA n'a pas l'air de s'en préoccuper autant.Sur les animaux domestiques, ils procèdent à une autopsie et dans tous les dossiers, pour lesquels j'ai été contacté les chats et chiens, n'étaient pas atteint de la rage ni d'une autre maladie par ailleurs.Il y a donc eu plusieurs failles dans ce dossier. Comment se fait-il que la jeune fille a pu embarquer dans un avion d'une compagnie belge ? Comment se fait-il qu'en pleine période de crise sanitaire, il n'y avait pas de douanes à l'aéroport? Comment se fait-il que l'AFSCA ne tient à ce jour pas compte de l'arrêté royal susmentionné, de la loi du bien-être animal, et de la directive européenne ? Comment se fait-il que le ministre de tutelle de l'ASFCA, monsieur Ducarme, déclare qu'il n'y a pas de centres de quarantaine en Belgique, alors que l'AFSCA le propose dans de nombreux dossiers, et que le site du service public fédéral mentionne la quarantaine dans des cas d'urgence ?Puis, la faille magistrale, qui caractérise notre société et qui veut que des animaux sains soient tués, pour de faux arguments, pour de simples soupçons, parce que toutes les lois sont hautement discriminatoires sur base de l'espèce.Pourquoi les animaux ont si peu de droits, mis à part ceux décris dans les codes du bien-être animal et autres hypothétiques lois de "bien-être" animal, qui régissent plutôt tout ce que les humains peuvent leur faire subir en toute impunité.Qui régissent plutôt à combien de semaines ils peuvent être castrés sans anesthésie, qui régissent plutôt le poids d'abattage, qui régissent plutôt le nombre d'animaux qui peuvent être détenus dans des élevages, vrais nids à maladies infectieuses par ailleurs, qui régissent la surface sur laquelle ils devront divertir certains humains toute leur vie durant, qui régissent qu'on peut ou pas les étourdir avant de les abattre,...Qui a fait ces lois ? Là, est la vraie question. Les politiciens qui légifèrent ? Concrètement, c'est bien eux, mais uniquement parce qu'ils ont été élus par vous, par nous.Si nous voulons donc un réel changement pour les animaux et pour nous mêmes, il va falloir réfléchir et s'informer sur qui veut vraiment changer cette société, en changeant les lois. Parce que pour le moment tout ce boxon est légal.Constance Adonis, Cofondatrice et Présidente de DierAnimal