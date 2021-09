Plusieurs associations qui militent en faveur du climat se sont donné rendez-vous ce jeudi devant la gare de Pepinster. Certaines personnalités étaient présentes. Leurs représentants ont pris le temps de rencontrer des habitants du quartier fortement touché par les inondations et de discuter avec eux.

Deux mois après la catastrophe, l'endroit est encore marqué par une forte odeur de pourri et d'humidité émanant des restes des habitations.

Pour François Dvorak, co-organisateur et membre du mouvement Extinction Rebellion, leur venue était nécessaire pour envoyer un message aux politiques. "Les habitants de Pepinster sont juste au début de leurs problèmes", estime-t-il, "ils doivent maintenant négocier avec les assurances et sont confrontés à des promoteurs immobiliers qui rachètent les terrains à bas prix. L'Etat doit intervenir pour aider ces personnes sinistrées afin qu'elles ne soient pas lésées financièrement. Pepinster est l'une des régions les plus pauvres".

La visite a choqué la Princesse Esmeralda, également très engagée dans la lutte contre le climat. Elle n'était jusqu'à présent pas encore venue à Pepinster. "On se rend compte de l'impact humain quand on est sur place", admet-elle, "on voit l'intérieur des maisons détruites par les flots, c'est toute une vie qui part, c'est choquant mais en même temps je retiens tous ces actes de solidarité".

Anuna de Wever était également sur place. "Cela fait des années que l'on avertit sur le changement climatique", soupire celle qui porte l'association 'Youth For Climate', "avec ces inondations, on voit que ça peut aujourd'hui arriver n'importe où, ça nous concerne tous, je sais que les choses ne peuvent que s'empirer". Elle devrait revenir la semaine prochaine en tant que volontaire.

