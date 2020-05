La princesse Elisabeth rejoindra l'Ecole Royale Militaire (ERM) lors de la rentrée scolaire pour y suivre une formation d'un an en sciences sociales et militaires, signale un communiqué de presse du Palais royal, diffusé mercredi matin.

La princesse, qui a célébré ses 18 ans l'automne dernier, clôturera son cycle de scolarisation à l'UWC Atlantic College au pays de Galles Atlantic College le 23 mai prochain. Après la pause estivale, celle qui est aussi Duchesse de Brabant, rejoindra dès le 31 aout, l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles pour y suivre une formation d'un an en sciences sociales et militaires, détaille le Palais.

"En rejoignant l'ERM, la Princesse s'inscrit dans une longue tradition de la Famille Royale", souligne le communiqué. Lors de son discours à l'occasion de sa cérémonie d'anniversaire, la princesse avait remercié ses professeurs gallois. "Votre savoir-faire et votre enthousiasme contagieux m'ont ouverte au monde, à l'art, à la musique et au sport", avait-elle déclaré à leur égard.

