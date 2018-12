La pression augmente encore d'un cran pour le MR et Charles Michel

En Wallonie, la majorité actuelle MR-cdH ne serait plus possible actuellement, selon un baromètre politique de La Libre, De Standaard, la RTBF et la VRT publié mardi. Ecolo y devient le premier parti à Bruxelles et la N-VA reste incontournable en Flandre.