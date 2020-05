Alors que le chômage part à la hausse, on parle à nouveau de redistribution du travail, d'abaissement de l'âge de la retraite et de prépension. Cependant, les gouvernements feraient mieux de se tourner vers l'avenir.

"C'était prévisible. Avec la crise du coronavirus, les anciennes recettes pour réduire le chômage sont rapidement réapparues. Je pense que certains en profiteront pour remettre en question l'augmentation de l'âge de la retraite", déclarait Jan Denys, expert du marché du travail chez Randstad, il y a un mois. "Il sera davantage question de redistribution du travail." C'est ce qui s'est passé. Et puis il y a la prépension, qui n'est même pas une vieille recette, car elle est encore appliquée et promue activement.La note d'information rédigée par le président du PS Paul Magnette fin de l'année dernière, avant la crise du coronavirus, était totalement inconciliable avec la volonté de faire travailler plus de gens - et donc avec l'accord de coalition flamand. À l'époque, il proposait déjà "des recettes dépassées plusieurs décennies", écrivait Stijn Baert, professeur d'économie du travail (Université de Gand). Ce sont ces recettes qui ont amené les marchés du travail wallon et bruxellois là où ils sont aujourd'hui : les mauvais élèves de la classe européenne, avec des taux d'emploi dépassant à peine les 60%.Avec la crise du coronavirus, qui va engendrer au moins 250.000 chômeurs supplémentaires, le point de vue du président du plus grand parti francophone sur le "travail" n'a certainement pas changé. Le président de la CSC, Marc Leemans, a également déclaré à l'occasion du Rerum Novarum que "toutes les recettes doivent être examinées afin d'absorber le chômage". Il a donné comme exemple la redistribution du travail ou une réduction collective du temps de travail et la prépension. Et même avant la crise du coronavirus, les syndicats étaient opposés au relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans.Cependant, par le passé et grâce à des études scientifiques, nous savons que rien de tout cela n'est la panacée contre la hausse du chômage. Par exemple, la réduction du temps de travail avec le maintien du salaire entraîne une augmentation du salaire horaire. Selon les experts du marché du travail, nous perdrons en compétitivité. Les employeurs automatiseront le travail ou le déplaceront à l'étranger. Il en résultera une baisse de l'emploi, l'opposé de ce dont nous avons besoin aujourd'hui.Avancer l'âge de la retraite serait tout aussi désastreux. Le gouvernement Michel a décidé de faire passer l'âge légal de la retraite de 65 à 67 ans d'ici 2030. Dans tous les pays européens, l'âge de la retraite est lié à l'augmentation de l'espérance de vie d'une façon ou d'une autre, en partie pour que les pensions restent abordables. Aux Pays-Bas, par exemple, il a été décidé dès 2012 de faire passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, et progressivement d'ici 2024. Nous avons donc six ans de retard sur nos voisins du Nord. L'abaissement de l'âge légal de la retraite enverrait un signal totalement erroné. Surtout quand on sait qu'en Belgique l'âge effectif auquel les gens cessent de travailler est d'environ 62 ans.Et puis il y a la prépension ou le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), un mécanisme typiquement belge, qui est maintenant de nouveau sur la table de Brussels Airlines. L'idée qui sous-tend la retraite anticipée est la même que celle qui sous-tend l'abaissement de l'âge de la retraite : les personnes âgées quittent le marché du travail pour faire place aux jeunes. Il est apparu plus tôt qu'il s'agissait d'une erreur de calcul, dont nous avons payé le prix fort : l'encouragement à la prépension de la population dans les années 80 a conduit à ce qu'un grand nombre de personnes de plus de 55 ans ne travaillent plus. Ce n'est que plus de trente ans plus tard que le taux d'emploi des plus de 55 ans atteindra à nouveau le niveau de 1983, selon une étude réalisée par le centre flamand Steunpunt Werk (KU Leuven). Un gigantesque gaspillage de talent et d'argent.La prise en charge des nombreux chômeurs supplémentaires nécessite une politique bien pensée. Les recettes du passé telles que la redistribution du travail, l'abaissement de l'âge de la retraite et la prépension ne font pas partie de cette politique. Elles font en sorte qu'encore moins de personnes pourront travailler et cela conduit à une catastrophe. Il serait plus sage et plus courageux pour les gouvernements de regarder l'avenir plutôt que le passé et de profiter de la crise du coronavirus pour réorienter plus rapidement les gens vers des secteurs tournés vers l'avenir. En outre, les investissements publics qui augmentent la productivité des travailleurs et des entreprises semblent être les plus efficaces pour stimuler l'économie et maintenir ou aider les gens au travail. Peut-être pas aussi sexy, mais moins en marge de la question.