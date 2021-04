Des policiers filtraient vendredi après-midi les entrées au parc du Cinquantenaire et au bois de la Cambre pour vérifier que les personnes n'amenaient pas avec eux d'objets dangereux, en ce inclus des bouteilles en verre, a indiqué à 17h15 la porte-parole de la police de Bruxelles-capitale/Ixelles Ilse Van de keere. Aucun rassemblement n'est jusqu'à maintenant signalé.

Cette mesure préventive, en amont de l'événement non autorisé "L'Abîme", vise à éviter que des personnes ne soient blessées, comme cela a été le cas jeudi soir lors de l'événement "La Boum", au bois de la Cambre. Des bouteilles en verre avaient notamment été lancées sur des policiers. Au total, 26 avaient été blessés, de même que huit participants et sept chevaux.

Des policiers patrouillent aussi dans le parc et le bois. La fête sauvage doit commencer à 18h00 et se terminer à 22h00. La police de Bruxelles-capitale/Ixelles appelle les citoyens à ne pas s'y rendre pour participer à l'événement "L'Abîme", qui n'a pas été autorisé.

Cette mesure préventive, en amont de l'événement non autorisé "L'Abîme", vise à éviter que des personnes ne soient blessées, comme cela a été le cas jeudi soir lors de l'événement "La Boum", au bois de la Cambre. Des bouteilles en verre avaient notamment été lancées sur des policiers. Au total, 26 avaient été blessés, de même que huit participants et sept chevaux. Des policiers patrouillent aussi dans le parc et le bois. La fête sauvage doit commencer à 18h00 et se terminer à 22h00. La police de Bruxelles-capitale/Ixelles appelle les citoyens à ne pas s'y rendre pour participer à l'événement "L'Abîme", qui n'a pas été autorisé.