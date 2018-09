La police "scandalisée" par la libération d'un meurtrier d'une agente

"C'est une claque pour les parents et les collègues de Kitty", a réagi le secrétaire de l'ACV Joery Dehaes dans un communiqué de presse. Noureddine Cheikhni a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de la policière fin 2007 à Lot. Il est resté un peu plus de 10 en prison et sera placé sous surveillance électronique, sur décision du tribunal de l'application des peines, après avoir purgé un tiers de sa peine. Le syndicaliste dénonce l'explication que la loi est appliquée dans ce cas. Il estime qu'il s'agit là d'une décision incroyable et que le syndicat a reçu beaucoup de réactions à ce sujet de la part de collègues. Il est inacceptable, selon lui, que la violence contre la police ne fasse pas l'objet d'un signal plus fort. "C'est une honte, nous savons désormais quel est la valeur de la vie d'un policier pour le tribunal d'application des peines". Le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) s'est également dit "furieux" de cette décision. "Quel coup de massue pour la famille. Quelle coup de massue pour la police", a souligné le syndicat policier. "Kitty symbolise l'engagement de notre police à protéger les citoyens et notre société. Est-ce la gratitude que nos hommes en uniforme obtiennent? ", s'est demandé le président national Carlo Médo.