La police n'est pas autorisée à scanner les Covid Safe Tickets

La police ne peut plus scanner de Covid Safe Ticket (CST) dans les restaurants ou ailleurs, en vertu d'une circulaire du Collège des procureurs généraux pour les services de police et parquets, rapportent jeudi Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. A Bruxelles, des dizaines de PV peuvent donc tomber aux oubliettes.