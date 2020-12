La neige a fait son apparition dans les Fagnes. De nombreux promeneurs ont décidé d'aller se promener. La police demande d'éviter la zone.

Alors que des embouteillages se forment dans les Fagnes à cause des promeneurs qui prennent d'assault les balades pour y découvrir le manteau de neige, la police demande aux personnes ayant prévus de s'y rendre dimanche 27 décembre d'éviter de le faire. "Depuis ce samedi matin, un afflux massif de visiteurs sature les parkings et créé des embouteillages", explique-t-elle dans un tweet.

Nous recommandons aux personnes qui avaient prévus d’aller ce dimanche 27 décembre 2020, dans la région des Fagnes (Baraque Michel, Signal de Botrange,…) d’éviter de s’y rendre. Depuis ce samedi matin, un afflux massif de visiteurs sature les parkings et créé des embouteillages. pic.twitter.com/Zbb8cogOJ6 — Police Fédérale (@policefederale) December 26, 2020

La police fédérale a communiqué dans l'après-midi : "Situation catastrophique sur les Fagnes. Plus d'une heure de files pour atteindre Botrange/Baraque Michel. Il est préférable d'éviter la zone."

De 15 à 20 centimètres attendus par endroits en Ardenne

Dimanche, une perturbation active, associée à une dépression de tempête au nord de l'Écosse, traversera la Belgique à partir de l'ouest. Le ciel sera donc couvert avec des précipitations abondantes. Celles­-ci seront sous forme de pluie en plaine et sur le centre du pays, alors qu'en Ardenne (probablement au-dessus de 300-­400m d'altitude), il s'agira de chutes de neige. Sur le versant sud du relief ardennais, une accumulation de 15 à 20 centimètres ne sera pas exclue et des congères pourraient aussi se former.

Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en bord de mer. Le vent de sud à sud­-ouest sera généralement fort, voire localement très fort, avec des rafales entre 80 et 100 km/h. L'après­-midi, il diminuera en force sur l'ouest.

Appel à la prudence sur les routes en raison de la neige

Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, pour ce soir et cette nuit sur les hauteurs des provinces de Liège et Luxembourg où une accumulation de neige est possible, indique samedi la Cellule d'Action Routière. L'organisation appelle donc les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes, en particulier le réseau secondaire.

"Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manoeuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses", souligne la Cellule d'Action Routière. Elle ajoute que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales.

