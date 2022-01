La police de Bruxelles-Ixelles est intervenue dans la nuit du 25 au 26 décembre dans deux cafés bruxellois où se tenaient des soirées tardives, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Les tenanciers des bars concernés avaient outrepassé l'heure de fermeture fixée à 23h00, selon les mesures sanitaires en vigueur.

La première fête a eu lieu dans un café du centre-ville. Des personnes qui s'étaient vu refuser l'entrée après minuit et avaient été prises dans une altercation s'étaient adressées à une patrouille. Les policiers s'étaient alors rendus sur place. Même si les rideaux du bar étaient tirés, ils voyaient qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Ils ont demandé à entrer en s'identifiant, mais personne ne leur a ouvert. Ils ont en conséquence avisé le parquet et ils ont été autorisés à pénétrer de force dans le café.

Le temps que les policiers pénètrent dans l'établissement, de nombreuses personnes s'étaient enfuies par une fenêtre des toilettes qui donnait accès aux toits. Un total de 198 personnes ont cependant encore pu être identifiées à l'intérieur. Elles ont pu disposer après avoir donné leurs identités. Le bar s'est vu imposer une fermeture administrative de plusieurs jours.

Les agents ont de plus constaté que du gaz hilarant avait été vendu aux clients. Il y avait de nombreuses bonbonnes vides sur les tables. La police en a saisi 63 pleines.

Un peu plus tard dans la nuit, la police de Bruxelles-Ixelles est intervenue en dehors du centre-ville dans un autre bar, où il y avait 122 personnes. Les agents ont également sanctionné les gérants avec une fermeture administrative de leur établissement pour plusieurs jours.

