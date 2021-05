La plupart des infractions à la taxe kilométrique sont commises par des camions provenant de l'étranger, ressort-il de la réponse donnée par la ministre flamande de la mobilité Lydia Peeters (Open Vld) à une question parlementaire écrite.

En 2020, 31.759 amendes ont été infligées en Flandre pour non-respect de la taxe kilométrique routière obligatoire. Parmi celles-ci, 7.823 (24,6%) ont été imposées sur un véhicule belge et 23.936 (75,4%) sur un véhicule étranger. Pourtant, ce sont les camions belges qui font le plus de kilomètres sur nos routes. Les véhicules étrangers viennent principalement des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de Lituanie.

Sur les amendes imposées pour des véhicules étrangers l'an dernier, 35,1% n'ont pas encore pu être perçues.

