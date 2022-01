Elle n'est cependant pas un remède miracle et certainement pas une alternative à la vaccination a expliqué le docteur Dirk Ramaekers, à la tête de la taskforce "Covid Therapeutics".

Le docteur Dirk Ramaekers, à la tête de la taskforce "Covid Therapeutics" mise en place en décembre, espère mettre à disposition dès ce mois-ci les pilules anti-coronavirus qui peuvent être prises à domicile. "Mais ce n'est pas un remède miracle et certainement pas une alternative à la vaccination", indique-t-il mercredi au journal Het Belang van Limburg.

Ces médicaments sont destinés aux patients à risque. "Les problèmes surviennent généralement dans la population plus âgée souffrant de comorbidités, les personnes de 40 à 50 ans, qui se retrouvent dans les hôpitaux", explique-t-il. "Les pilules constituent une ligne de protection supplémentaire mais seulement à une étape ultérieure, lorsque les personnes sont déjà infectées et sont devenues malade. Il existe suffisamment d'arguments pour dire que ces médicaments fonctionnent et empêchent certains malades d'aller à l'hôpital, mais nous ne savons pas exactement à quel point ils sont efficaces et chez quels individus. Cela nécessite une étude plus approfondie."

Les pilules anti-Covid Lagevrio (de MSD) et Paxlovid (de Pfizer) peuvent par ailleurs être prises à domicile, sur prescription du médecin généraliste. "Nous avons commandé 10.000 traitements chez MSD et nous sommes en phase finale de négociations avec Pfizer", ajoute Dirk Ramaekers.

