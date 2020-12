La Cellule d'action routière (CAR) wallonne reste activée en raison des précipitations hivernales attendues dans le sud du pays, indique lundi soir le Service public de Wallonie (SPW).

Des chutes de neige se produiront surtout dans la province de Luxembourg et dans le sud de la province de Namur. La limite pluie-neige redescendra aux alentours de 200-300 mètres.

Des plaques de glace pourront se former sur tout le pays, faisant craindre des conditions glissantes. Elles seront particulièrement attendues dans le sud de la Belgique, où les températures seront négatives au cours de la nuit. Vu les prévisions, il est recommandé à tous les usagers de rester prudents et vigilants s'ils doivent emprunter la route, en particulier sur le réseau secondaire.

