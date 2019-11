Si vous êtes fonctionnaire, votre régime de pension dépendra de votre statut. Les membres du personnel contractuel (ou agents contractuels) touchent une pension de retraite du régime des travailleurs salariés. Les fonctionnaires statutaires et assimilés, comme les stagiaires, reçoivent quant à eux une pension du régime des fonctionnaires. Aux niveaux fédéral et régional, trois quarts des fonctionnaires sont statutaires ; au niveau local, la plupart des fonctionnaires sont des agents contractuels. Cette proportion changera probablement dans le futur car les autorités fédérales souhaitent relever considérablement la proportion des agents contractuels.

Le système des pensions des fonctionnaires vaut pour les agents nommés et y assimilés qui travaillent ou ont travaillé dans le secteur public : les autorités fédérales, les communautés et régions, certaines institutions fédérales d'utilité publique, les communes, les CPAS, les intercommunales... Par ailleurs, les enseignants, les personnels de police, les militaires, les magistrats et nombre d'autres catégories professionnelles liées au secteur public bénéficient d'une pension de fonctionnaire. En fonction du service public qui vous emploie et en fonction de votre statut, certaines modalités de votre pension de retraite peuvent varier.

