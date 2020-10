Ludivine Dedonder (PS) a fait de la modernisation de l'armée une de ses priorités durant cette législature, promettant aux militaires qu'ils pourraient disposer des meilleurs équipements.

"Un de mes grands projets sera la modernisation de notre armée", a-t-elle affirmé à l'occasion de l'arrivée à l'aéroport militaire de Melsbroek du premier Airbus A400M Atlas d'une future belgo-luxembourgeoise de huit appareils, en présence de son homologue grand-ducal, François Bausch, et de hauts responsables militaires.

"La Défense pourra à l'avenir disposer d'équipements individuels modernes pour chaque soldat et d'équipements 'state of the art' (de pointe, ndlr) pour chaque composante" de l'armée, a ajouté Ludivine Dedonder. "Cette nouvelle capacité de transport tactique et stratégique (qu'offre l'A400M) répond à cette ambition."

La ministre a précisé qu'elle avait tenu le même discours lors de la visite - la première depuis son entrée en fonction - qu'elle avait rendu mercredi à l'état-major de la Défense général situé à Evere (Bruxelles).

Mme Dedonder, qui a prêté serment jeudi dernier comme membre du gouvernement paritaire De Croo, est la première femme à obtenir le portefeuille de la Défense dans l'histoire de la Belgique.

Elle avait alors déclaré que la "Vision stratégique" définie par le gouvernement Michel 1er en juin 2016 et qui dessine les contours de l'armée à l'horizon 2030 était une "base de travail solide", mais que "certaines matières restaient à approfondir".

