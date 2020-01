La note des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) est une "bonne base" de discussion, selon le député Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Pour Calvo, les différences sont moins grandes avec la note Magnette que ce qu'on en dit.

"Il y a bien sûr un certain nombre de choses qui ne s'y trouvent pas et cela peut naturellement être plus libéral, mais on est à des kilomètres de la note Magnette qui était imbuvable", a-t-il souligné, interrogé par la VRT. "Sur cette base, on peut discuter", a-t-il ajouté. Telle qu'elle a été éventée dans la presse, la note ne mentionne pas le relèvement de la pension minimum à 1.500 euros. Or, le sp.a en fait son exigence première. "Qui a travaillé toute sa vie doit pouvoir compter sur une pension minimum à 1.500 euros, pas un euro de moins", a souligné le député Joris Vandenbroucke.

Le député Kristof Calvo (Ecolo-Groen) a contesté jeudi la version que donnaient certains de la note des informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V). Les différences avec la note de Paul Magnette (PS) "sont moins grandes que ce que certains laissent penser", a-t-il expliqué à la VRT. La note est présentée comme étant de centre-droite voire de droite. "Il y a des éléments qui circulent et qui sont exacts et d'autres qui ne le sont pas. J'ai d'ailleurs compris que l'on allait fortement adapter cette note", a souligné M. Calvo.

Il est évident, à ses yeux, que la note des présidents du MR et du CD&V ne serait pas la même que celle de M. Magnette mais il y a tout de même des ressemblances.

"Les différences sont moins grandes que ce que certains laissent penser", a-t-il ajouté.

Les écologistes sont toujours prêts à entrer dans une coalition "de partis qui veulent donner un avenir à ce pays", a encore dit M. Calvo. "Il y a sept mois que l'on cherche une solution avec la N-VA mais 'solution' et 'N-VA', ce sont des notions difficiles à concilier".

