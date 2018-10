La neige (fondante) arrive

Il fera sec ce dimanche avec assez bien de nuages dans le sud et davantage d'éclaircies dans le nord et l'ouest du pays. Les maxima iront de 2 à 9 degrés avec un vent désagréable qui renforcera l'impression de froid. Cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit un temps nuageux avec un peu de neige fondante en Ardenne et des faibles pluies avec possibilité de quelques flocons de neige fondante dans le centre du pays. Dans l'ouest, le temps restera probablement sec. Les minima seront de 2 degrés. Lundi, il fera toujours très frais avec parfois un peu de pluie et de légères chutes de neige en Ardenne.