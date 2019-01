Au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses de neige seront à attendre. Au-delà de 200 à 300 mètres d'altitude, elles s'accompagneront de neige qui tiendra au sol. Dans la province de Namur, de 3 à 5 centimètres de neige sont attendus.

Les provinces de Luxembourg et de Liège peuvent prévoir entre 5 et 10 cm, voire encore plus dans les Hautes Fagnes.

Belga