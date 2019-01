La neige débarque mardi

Demain, la journée débutera sous des champs nuageux abondants dans les régions proches de la frontière française, et pouvant laisser échapper quelques flocons. Mais le temps ensoleillé sur la moitié nord du pays gagnera ensuite la majeure partie du territoire. Les maxima seront compris entre -1 et +2 degrés en Ardenne, et entre +2 et +4 degrés en plaine. Durant la nuit, le ciel sera dégagé partout avec parfois formation d'un peu de brume. Le gel sera généralisé et prononcé avec des minima de -7 à -11 degrés en Ardenne, et de -4 à -7 degrés ailleurs.

Lundi, le temps restera sec, calme et sera souvent ensoleillé. Les maxima seront compris entre -1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et +4 degrés à la côte.

Mardi, une perturbation sera à l'origine de (faibles) chutes de neige. Dans le courant de la journée, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest et plus tard aussi sur le centre du pays. Les maxima seront de l'ordre de -3 degrés en Ardenne, voisins de 0 degré dans le centre, et se situeront autour de +3 degrés à la côte.

Mercredi, la nébulosité sera variable à abondante avec risque de quelques averses locales sous forme de neige fondante ou de neige. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés au littoral. Jeudi, le temps sera sec avec des éclaircies. Les maxima se situeront autour de -3 degrés sur les hauteurs ardennaises, de +2 degrés dans le centre et de +4 degrés à la côte. Le risque de précipitations hivernales pourrait augmenter en fin de journée.