"La N-VA doit choisir: soit elle soutient le gouvernement, soit elle s'en va"

Ce mercredi, la commission des Relations extérieures de la Chambre a approuvé le Pacte des Migrations. Le texte a reçu le soutien d'une majorité de rechange réunissant dans la majorité le MR, le CD&V et l'Open VLD et, dans l'opposition, le cdH, les écologistes et le sp.a. Le PS s'est abstenu, et la N-VA a voté contre.