Le nombre de décès dus au coronavirus a augmenté, selon les derniers chiffres de Sciensano publiés samedi matin.

Entre le 18 et le 24 août, 1.971 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour (+2%).

Durant cette période, 6 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne des suites du coronavirus, soit une hausse de 83%.

Entre le 21 et le 27 août, 58,4 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital, un chiffre stable.

Au total, 597 personnes se trouvent hospitalisées pour Covid-19 (+2%) dont 182 en soins intensifs (+2%).

Le taux de reproduction du virus est de 1,00 (-5%).

La moitié des clusters sur les lieux de travail

Les foyers actifs de contamination au coronavirus les plus fréquemment signalés pour lors de la semaine du 16 au 22 août étaient les lieux de travail (47% des 225 clusters), bien loin devant les maisons de repos (8,4%) et les résidences pour personnes handicapées (4,4%), rapporte samedi Sudpresse sur base des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Pour les cas survenus sur les lieux de travail, ce sont surtout les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, de Namur et de Liège qui sont concernées, ainsi que Bruxelles. La vaccination au sein des entreprises est actuellement à l'étude en Wallonie, avait indiqué jeudi la ministre régionale de la Santé Christie Morreale.

