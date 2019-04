Mobilité, logement, espaces publics, animation... Le centre de Braine-l'Alleud est redynamisé depuis une quinzaine d'années. Certains effets sont déjà palpables mais le retour en force des habitants prend (nettement) plus de temps !

Quand on évoque l'aménagement du centre-ville de Braine-l'Alleud, on pense aujourd'hui essentiellement au site de l'ancien lycée et au trou béant laissé par sa destruction il y a plusieurs mois. Le projet privé prévoyant d'y aménager une nonantaine d'appartements et une vaste surface commerciale a fait couler pas mal d'encre après sa présentation en automne dernier, et les quelque 300 réclamations de riverains reçues lors de l'enquête publique ont poussé les autorités locales à lui rendre un avis défavorable. En cause : non pas le concept même du bâtiment ni son architecture ambitieuse, mais plutôt son caractère jugé massif. Le projet n'a pas pour autant été abandonné et les permis de construire devraient ...