Les différents indicateurs du coronavirus en Belgique sont toujours à la hausse. Que représentent les infections dans votre commune ?

Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 12 et le 18 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 9.692 (+75%). Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 253.386 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.539 en sont décédées.Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 16,3% à l'échelle nationale. La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours.