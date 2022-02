La FWB veut améliorer sa prise en charge des victimes d'attentats et de catastrophes

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi en première lecture un avant-projet de décret visant à mettre en place un guichet central pour assurer une prise en charge plus rapide et efficace des victimes d'attentats et de catastrophes majeures.