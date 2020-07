Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a décidé lundi d'annuler complètement la prochaine édition (déjà raccourcie) de la Foire du Midi, qui devait se tenir du 1er au 30 août.

"Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le Conseil national de sécurité", qui s'est réuni plus tôt dans la journée, a annoncé le maïeur lundi après-midi sur Twitter.

Ce dernier explique cette "difficile décision" par "l'évolution de l'épidémie depuis jeudi dernier". Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 278,9 par jour entre le 17 et le 23 juillet, soit une augmentation de 71% par rapport à la semaine précédente, selon les données publiées lundi par l'institut de santé publique Sciensano.

Les autorités communales rencontreront mardi les représentants des forains "pour leur expliquer notre décision et analyser avec eux la situation", a ajouté dans son tweet M. Close.

Jeudi, l'échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Fabian Maingain (DéFI), avait estimé que la nouvelle réunion du Conseil national de sécurité (CNS) aurait "a priori" peu d'impact sur l'organisation de la Foire du Midi, rappelant que les foires avaient été placées dans la même catégorie que les marchés, sans limitation à 400 personnes. De 400, les événements en extérieur sont toutefois passés lundi à 200 participants.

La Foire du Midi devait initialement débuter le 18 juillet.

#Covid19 - Suite à l'évolution de l'épidémie depuis jeudi dernier, nous devons prendre la difficile décision d'annuler la #Foiredumidi. Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le #CNS. — Philippe Close (@PhilippeClose) July 27, 2020

