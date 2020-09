La ville de Bruges a accueilli mardi une rencontre réunissant plusieurs niveaux de pouvoir pour rechercher une approche commune pour lutter contre le phénomène des transmigrants qui tentent de monter à bord de camions à destination du Royaume-Uni, stationnant sur des parkings le long des autoroutes.

Cette concertation - la première du genre - a rassemblé le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld), le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, et plusieurs bourgmestres.

D'autres réunions provinciales sont prévues, à l'initiative de Mme Peeters.

En Flandre occidentale, plusieurs propositions ont été formulées pour mieux sécuriser les parkings autoroutiers en adaptant l'infrastructure.

La ministre a ainsi évoqué l'installation de ponts bascules pour détecter la présence d'un poids supplémentaire - et donc de personnes - à bord d'un camion. Ou la fermeture de la berme centrale de l'autoroute pour interdire aux transmigrants de traverser les bandes de roulement.

Le gouvernement flamand a décidé de consacrer des moyens supplémentaires, soit deux millions d'euros, à la surveillance des parkings, selon Mme Peeters.

Cette concertation - la première du genre - a rassemblé le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld), le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, et plusieurs bourgmestres. D'autres réunions provinciales sont prévues, à l'initiative de Mme Peeters. En Flandre occidentale, plusieurs propositions ont été formulées pour mieux sécuriser les parkings autoroutiers en adaptant l'infrastructure. La ministre a ainsi évoqué l'installation de ponts bascules pour détecter la présence d'un poids supplémentaire - et donc de personnes - à bord d'un camion. Ou la fermeture de la berme centrale de l'autoroute pour interdire aux transmigrants de traverser les bandes de roulement. Le gouvernement flamand a décidé de consacrer des moyens supplémentaires, soit deux millions d'euros, à la surveillance des parkings, selon Mme Peeters.