Le gouvernement flamand soutiendra financièrement les établissements scolaires et d'autres acteurs qui organiseront des "écoles d'été" durant les vacances scolaires de juillet-aout afin que ce soit gratuit pour les participants.

Les écoles ou autres acteurs organisant des "écoles d'été" en juillet ou août vont recevoir du gouvernement flamand un dédommagement de 25 euros par jour et par élève, de telle sorte que ces évènements soient gratuits pour les participants, a indiqué le ministre Ben Weyts (N-VA) jeudi.

Le gouvernement flamand souhaite ainsi encourager les différents acteurs à mettre en place des écoles d'été, qui pourraient aider les élèves mis en difficulté par l'absence de cours durant de nombreuses semaines pour cause de coronavirus.

Ce sont surtout les écoles et pouvoirs communaux qui sont en mesure d'organiser des écoles d'été, parfois en collaboration avec d'autres acteurs comme des associations de soutien scolaire.

Le gouvernement flamand ne peut pas imposer d'organiser de tels évènements, mais souhaite l'encourager au maximum, notamment par ce coup de pouce financier. "Nous devons éviter au maximum que des élèves débutent une nouvelle année en septembre avec un retard. Essayons d'y travailler pendant les vacances, en combinaison avec de la détente, du sport et du jeu", propose le ministre.

Les écoles ou autres acteurs organisant des "écoles d'été" en juillet ou août vont recevoir du gouvernement flamand un dédommagement de 25 euros par jour et par élève, de telle sorte que ces évènements soient gratuits pour les participants, a indiqué le ministre Ben Weyts (N-VA) jeudi. Le gouvernement flamand souhaite ainsi encourager les différents acteurs à mettre en place des écoles d'été, qui pourraient aider les élèves mis en difficulté par l'absence de cours durant de nombreuses semaines pour cause de coronavirus. Ce sont surtout les écoles et pouvoirs communaux qui sont en mesure d'organiser des écoles d'été, parfois en collaboration avec d'autres acteurs comme des associations de soutien scolaire. Le gouvernement flamand ne peut pas imposer d'organiser de tels évènements, mais souhaite l'encourager au maximum, notamment par ce coup de pouce financier. "Nous devons éviter au maximum que des élèves débutent une nouvelle année en septembre avec un retard. Essayons d'y travailler pendant les vacances, en combinaison avec de la détente, du sport et du jeu", propose le ministre.