Les charges des nationalistes, en pleine concurrence avec l'extrême droite, pèsent au moment des négociations fédérales sensibles avec les socialistes.

Bruxelles montrée du doigt. En Flandre, la critique d'une capitale mal gérée et mal habitée est devenue une habitude, a fortiori chez les nationalistes et l'extrême droite. Les incidents de ce week-end à la mer, avec bagarre générale à Blankenberge transformée de faits divers en incident révélateur, n'a forcément pas manqué à la tradition.Rapidement, au nord du pays, pour désigner les jeunes impliqués dans ces troubles, on a parlé de "racailles" ou de "amok", un terme utilisé pour désigner une "rage meurtrière" ou une "situation qui dégénère". Le ministre-prédident flamand, Jan Jambon (N-VA), n'a pas été le dernier à l'utiliser en parlant d'un groupe de "crapuleuze amokmakers".Zuhal Demir ministre flamande du Tourisme et N-VA également, évoque pour sa part une "culture de bandes qui se développe librement à Bruxelles". Quitte à se faire reprendre par une élue Groen - qui rappelle le fédéral et le régional à ses responsabilités. Ou par Eric Corijn, sociologue bruxellois flamand, qui se demande si la ministre n'est pas devenue membre du Vlaams Belang". La rivalité entre la N-VA et le Vlaams Belang est un élément majeur du paysage politique flamand du moment.Ces événements ont donc été transformés d'un fait divers à un sujet brûlant au coeur de l'été, avec une commission de l'Intérieur de la Chambre réunir en urgence. Et un ministre, Pieter De Crem (CD&V), annonçant des mesures "d'exclusion de lieux" pour ces jeunes, spécifiquement destinées à la côte. Alors que, selon les magistrats, ce sont "des peines tout court" qui doivent être décidée et pas cette forme de justice d'exception.Le sujet est sensible avec ces déclarations à l'emporte-pièce et cette tentation populiste en Flandre, dénonçant Bruxelles : c'est le cas pour ces incidents de Blankenberge, comme ce l'est pour la gestion de l'épidémie dans la capitale. Jamal Ikazban (PS, Molenbeek)regrettait dès ce week-end que les gagnants de cet épisode soient connus - "l'extrême droite et les populistes". La tonalité des débats a de quoi irriter les socialistes à l'heure de négociations déjà très sensibles avec la N-VA. Cette expression ne tombe pas par hasard: le PS bruxellois est dans doute le plus mal à l'aise à l'égard du dialogue entre Bart De Wever et Paul Magnette.Certains, au PS, se demandent déjà s'ils ner risquent pas de se retrouver confrontés au pouvoir à des déclarations fortes et régulières de membres de la N-VA sur les thématiques de la sécurité et de l'immigration. Les provocations régulières de Theo Francken, quand il était secrétaire d'Etat dans le gouvernement fédéral, restent dans les mémoires, à gauche. La législature passée, combien de fois la Chambre ne s'était-elle pas enflammée sur ce sujet... à l'intiative du PS.