Comme on peut le lire dans son accord de coalition, l'ambition affichée de Jambon est que la Flandre devienne une référence incontestée dans l'Europe des années 2020. L'organisation patronale flamande Voka s'est demandé à quel point cette ambition était réaliste.

Pour ce faire elle a pointé certains paramètres, tels que la mobilité, la formation ou encore le taux d'emploi et les a confrontés aux objectifs affichés. Nos confrères de Knack y ont ajouté la pauvreté et la politique de santé. Ils ont également comparé les performances flamandes dans ces domaines avec les moyennes des pays que le gouvernement Jambon cite en exemple : Pays-Bas, Suisse, Danemark, Norvège, Finlande, Norvège et Suède. Et nous nous sommes également penchés sur le champion d'Europe de chaque catégorie.

