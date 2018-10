La FGTB veut une "forte" hausse salariale

Les syndicats et les employeurs négocient tous les deux ans sur les conditions de travail et de salaire en Belgique. La concertation sur l'Accord interprofessionnel (AIP) se déroule normalement en décembre mais, cette fois, elle ne démarrera pas avant janvier. En effet, le rapport sur les salaires du Conseil central de l'Économie (CCE), qui lance traditionnellement le début de la concertation salariale, a pris du retard. La FGTB réclame déjà une "marge forte" pour des hausses salariales nominales au dessus de l'index, conformément aux revendications 2019-2020 sur l'AIP établies par le syndicat.

"Il y a une croissance économique et les travailleurs ne pourraient pas en profiter ?", se demande Miranda Ulens, secrétaire générale de la FGTB. Autre revendication salariale: le relèvement du salaire minimum brut horaire à 14 euros ou 2.300 euros par mois. La FGTB veut aussi le maintien du système de crédit-temps fin de carrière pour les 55 ans.

Le gouvernement a relevé l'âge à 60 ans et le syndicat entend le ramener à 55 ans. Le syndicat estime aussi que l'âge de la prépension pour des entreprises en difficultés ou en restructuration doit rester à 58 ans. Le syndicat voudrait aussi parler de l'écart salarial entre hommes et femmes et mettre le "modèle finlandais" sur la table.