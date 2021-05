Les factures d'énergie vont grimper ce mois de mai pour de nombreux ménages belges. Voici comment éviter les mauvaises surprises en fin d'année.

Dès ce mois de mai 2021, plus de 100.000 ménages wallons et flamands verront une augmentation de 25 à 59% sur leur facture énergétique. Comment expliquer cette hausse fulgurante sur le prix de l'énergie ? Il y a un an, la crise sanitaire faisait dégringoler les prix jusqu'à atteindre des tarifs d'électricité et de gaz historiquement bas. Dans ce contexte très favorable, de nombreux ménages belges - près de 100.000 - en ont profité pour changer de fournisseur afin de bénéficier de ces tarifs imbattables, assortis de promotions alléchantes. Un an plus tard, les experts du site Comparateur-Energie.be, le premier comparateur accrédité par le régulateur fédéral, la CREG, tirent la sonnette d'alarme. De nombreuses familles vont voir exploser leur facture d'énergie si elles n'agissent pas. Leur contrat étant désormais arrivés à échéance, ces consommateurs peuvent en effet s'attendre à voir leurs tarifs initiaux être renouvelés selon les prix du marché actuels, qui sont beaucoup plus élevés qu'il y a un an.Depuis la chute d'avril 2020, les prix de l'énergie sur les marchés de gros sont en effet repartis à la hausse et ont même dépassé les prix observés pré-covid. Cette augmentation est forcément répercutée sur les prix proposés aujourd'hui par les fournisseurs. Les promotions de bienvenue proposées aux clients sont habituellement valables un an. Elles ne seront plus d'application à partir de ce mois pour les clients concernés. Ce qui va également contribuer à alourdir la facture finale des consommateurs. En Wallonie, l'augmentation moyenne grimpe à 34 % pour l'électricité et à 49 % pour le gaz.Par exemple, pour un couple sans enfant (avec une consommation moyenne de 12.000 kWh en gaz et 1.600 kWh en électricité), la facture annuelle passera de 891 euros à 1.328 euros, soit une différence de 437 euros. Pour une famille de quatre personnes (avec une consommation moyenne de 20.000 kWh en gaz et 3.500 kWh en électricité), la facture annuelle passera de 1.590 euros à 2.254 euros, soit une différence de 664 euros. En Flandre, l'augmentation moyenne s'élève à 25 % pour l'électricité et à 59 % pour le gaz. Pour Antoine Dumont, responsable de Comparateur-Energie.be, anticiper la reconduite automatique de son contrat énergétique est simple et peut éviter une augmentation drastique de sa facture. "Les prix d'avril 2020 étaient si compétitifs qu'il était nécessaire d'agir. Maintenant, il est temps d'être vigilant pour éviter les mauvaises surprises en fin d'année. Pour maîtriser cette hausse des coûts, nous invitons donc les ménages à être attentifs à leurs nouveaux tarifs mais surtout à recomparer leur contrat chaque année pour bénéficier continuellement des meilleures offres."Cette comparaison entre toutes les offres d'électricité et de gaz des fournisseurs actifs en Belgique est possible grâce au comparateur certifié par la CREG, une initiative de Wikipower.