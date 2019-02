La facture des voyages en avion du roi atteint un montant record

Le coût des voyages du roi Philippe à l'étranger est en hausse. En 2015, la facture s'élevait à 143.138 euros, un an plus tard à 373.465 euros. En 2017, ses déplacements ont coûté 452.662 euros au ministère de la Défense, qui lui affrète avion et équipage, rapporte le quotidien flamand De Morgen sur son site.

L'année dernière, cette somme a atteint un niveau record : 843.293 euros, selon la réponse donnée par le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) à la députée Barbara Pas (Vlaams Belang).

Sur les 22 voyages effectués, 10 étaient des voyages officiels. Avec un coût de 414.000 euros, les visites d'État au Canada et au Portugal absorbent une part importante du budget des voyages.

Le roi s'est également rendu aux États-Unis, où il a défendu la candidature de notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce voyage à lui seul a coûté 220.458 euros. Ces trois voyages expliquent le montant total si élevé des voyages officiels en 2018.

L'année dernière, le roi Philippe a également effectué 12 voyages privés à l'étranger. Ils s'élèvent à 144.377 euros. En 2017, les déplacements privés représentaient 116.706 euros et 84.000 euros un an plus tôt, relaie encore De Morgen.

La raison pour laquelle le roi a effectué davantage de voyages privés n'a pas été clarifiée par le ministre Reynders. De dernier n'a donné aucune précision sur les destinations ou les prix par voyage.

La famille royale est partie en vacances en France en juillet, en Arménie en août et en Égypte en décembre. Le rapatriement de la reine Paola de Venise fait également partie des voyages en avion privé comptabilisés. C'est le seul des 22 trajets qui n'a pas été fait par le chef de l'État lui-même.

Chaque année, le Palais, en annonçant les chiffres, souligne que le roi est obligé d'utiliser des avions militaires pour tous ses voyages à l'étranger. En tant que chef de l'État, il doit être toujours disponible et il doit pouvoir revenir immédiatement et à tout moment.