A partir du 1er septembre prochain, les distances de sécurité à respecter entre spectateurs isolés ou bulles de spectateurs dans les lieux culturels de Wallonie et de Bruxelles sera ramenée à un mètre, contre un mètre et demi actuellement, a annoncé mercredi la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.

Cette réduction concerne tant les événements intérieurs (théâtres, centres culturels, cinémas, etc.) qu'extérieurs. Le porte du masque dans une salle de spectacle restera obligatoire dès 12 ans (sauf pour les artistes présents sur scène). Les opérateurs culturels devront continuer à respecter des mesures d'hygiène strictes (aération, présence de gel, nettoyage). L'entrée et la sortie des spectateurs devront être organisées de manière à éviter les concentrations de public dans des espaces restreints.

Cet assouplissement des distances de sécurité, et les conditions à respecter pour pouvoir en bénéficier, sont détaillés dans un protocole de base que la ministre Linard vient de rédiger. Les opérateurs souhaitant en bénéficier devront se tourner vers les autorités locales et recevoir ensuite le feu vert de la ministre de tutelle.

Une check-list sanitaire sera à cette fin publiée sur le site culture.be pour accompagner les communes. Les autorités locales pourront faire appel au guichet Culture de la Fédération afin d'obtenir l'avis d'un virologue et l'accord formel de la ministre ainsi que pour répondre à leurs questions éventuelles.

La mesure fait suite aux cris de détresse lancé depuis plusieurs semaines par l'ensemble du secteur culturel, soumis jusqu'ici à des contraintes de distanciation du public portant atteinte à leur santé financière, et donc à l'emploi dans ce secteur. "Les lieux culturels sont prêts à accueillir le public en toute sécurité", souligne Mme Linard. "Il est important que les opérateurs, les salles, les artistes, les techniciens, durement touchés par la crise sanitaire et ses conséquences ces derniers mois, puissent retravailler dans des conditions qui doivent progressivement se normaliser, en cohérence avec d'autres secteurs d'activités. Il est également fondamental que les citoyens puissent de nouveau avoir accès à la culture. Vivre sans culture, ce n'est pas vivre", selon la ministre.

Pour attirer l'attention du public sur leur situation difficile, plusieurs lieux culturels dans tout le pays s'éclaireront d'ailleurs de rouge ce vendredi soir, entre 21h00 et 23h55, pour sonner "l'alerte rouge" et signifier qu'il est "minuit moins cinq" pour sauver ce secteur durement affecté par la crise sanitaire.

