Le Conseil des ministres a validé vendredi l'avant-projet de loi de la ministre de Défense Ludivine Dedonder, actualisant la Loi de programmation militaire et le budget de Défense à l'horizon 2030. Il s'agit de la concrétisation de l'actualisation de la Vision stratégique de la Défense pour 2030, que la ministre a appelée le "plan STAR".

La révision de la Loi de programmation militaire doit permettre les plus de 10 milliards d'euros d'investissements supplémentaires prévus dans la Défense, en plus des 9,2 milliards décidés dans le cadre de la Vision stratégique de 2016.

Il est question de "réinvestir dans le personnel, les infrastructures, les nouvelles capacités et la recherche et le développement de nouvelles technologies", communique vendredi le cabinet de la ministre de la Défense.

