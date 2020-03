Les forces armées, auxquelles le gouvernement n'a pas encore réellement fait appel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, se tiennent "en réserve stratégique" et s'efforcent dès lors de rester "intactes", a affirmé le responsable des opérations à l'état-major de la Défense, le capitaine de vaisseau Carl Gillis.

"La Défense est prête à intervenir si le gouvernement le lui demande", a-t-il affirmé à l'agence Belga à la veille d'un week-end qui s'annonce crucial dans la réponse à la pandémie du Codiv-19, alors que des contrôles ont été mis en place aux postes-frontières du pays pour détecter les déplacements jugés non-essentiels dans le cadre des mesures de confinement.

L'armée s'est donné trois priorités dans cette crise, a expliqué le commandant Gillis: d'abord assurer le bien-être de son personnel, en appliquant les deux vagues de décisions prises par le Conseil national de sécurité, ensuite garantir la poursuite des engagements en cours - en Belgique et à l'étranger, tout en retardant les relèves des détachements déployés - et des tâches essentielles (comme le Search and Rescue, SAR, la recherche et le sauvetage) et enfin se tenir prête à prêter main forte au secteur civil "si le gouvernement le demande".

