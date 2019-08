La Défense belge tire la sonnette d'alarme: "On a dépassé la limite de l'acceptable"

En 2016, l'UE définissait une nouvelle Stratégie globale et la Défense publiait une nouvelle vision stratégique. Mais est-ce que la Belgique remplit ses obligations au niveau européen ? Pas tout à fait, pour la Défense belge, qui se montre alarmiste et pointe divers manquements. "On a dépassé la limite de l'acceptable", fustige-t-elle. En quelques questions-réponses, on tente de faire le point sur les réclamations de l'armée belge.

© iStock

Est-ce que la Belgique est assez bonne élève dans la Défense européenne? Oui et non. Du point de vue Défense, la Belgique est bonne élève à deux niveaux. En ce qui concerne l'engagement opérationnel, (c'est-à-dire quand l'UE lance des opérations via ses Etats membres), "la Défense fait sa partie du travail", nous dit-on.

