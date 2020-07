La crise sanitaire tape dur sur l'Horeca. Et il semble que ce n'est pas près de se calmer. A Bruxelles, le projet "La Dalle" veut donner un coup de main au secteur, au moins jusqu'à septembre.

Principe simple : un groupe de dix personnes, maximum, s'embarque, pour 32 euros par tête, dans une promenade gustative de deux heures, en respectant les consignes de sécurité, midi et soir, sans guide mais avec un itinéraire fourni, menant à cinq établissements pour y déguster par exemple un tapas ou emporter un miniplat. Les restaurants changent selon l'envie des concepteurs du projet (l'agence d'événements Balance Event Design), qui prennent en compte " la qualité de la cuisine évidemment mais aussi l'identité esthétique et l'atmosphère du lieu ", en dehors " du circuit touristique habituel en proposant des adresses avec un certain cachet ". Vaut le coup de le tenter, par solidarité, gourmandise et curiosité. ladalle.brussels