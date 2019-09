La curiosité après un accident de la route coûte un milliard d'euros par an

Les accidents de la route attirent chaque jour quelque 26 kilomètres de curieux, des files qui coûtent un milliard d'euros par an perdu en carburant, usure de la voiture et travail non effectué, rapportent vendredi La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws, sur base de chiffres de l'institut Vias, en charge de la sécurité routière.

© Belga