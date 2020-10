Les députés s'alarment de la deuxième vague, des réponses insuffisamment fermes du gouvernement et du chaos des tests.

La crise du Covid se trouve au coeur de la séance plénière de la Chambre, ce jeudi après-midi, à la veille d'un nouveau Comité de concertation.

Catherine Fonck (CDH) entame le débat en affirmant son soutien à l'ancienne Première ministre, Sophe Wilmès. "Tous les signaux sont rouge vif, constate-t-elle. C'est à vous de prendre des mesures fortes, monsieur le Premier ministre, avec plus de clarté et de cohérence. Pas comme la semaines passée quand les mesures ont été contestées à peine qu'elles avaient été prises." La chef de groupe humaniste regrette les défaillances de la stratégie des tests et demande un soutien massif aux soignants. "Mobilisons les étudiants", dit-elle notamment. "Nous ne pouvons pas arriver à la nécessité de choisir qui soigner."

Sophie Rohonyi (DéFi): "Monsieur le Premier ministre, j'en ai assez que notre pays soit montré du doigt dans tous les pays du monde." Elle souligne aussi "en avoir asser" d'entendre dire que tout est sous contrôle, alors que "ce n'est pas le cas". Elle regrette aussi la défaillance des tests et le retrait des asymptomatiques des tests. "Monsieur le Premier ministre, quelle est notre riposte face à cette seconde vague. Allez-vous appelez l'armée en renfort?"

Raoul Hedebouw (PTB) souligne que la situation est grave tant sur le plan sanitaire qu'économique. "Une solution possible est la solidartité, dit-il. Mais il faut aussi des réponses: comment en sommes-nouss arrivés à se retrouver dans la même situation que lors de la première vague. Il faut maintenant de la fermeté et prendre des mesures."

"Les chiffres sont mauvais, il y a une augmentation des hospitalisations, il faut prendre des mesures fermes", souligne Kathleen Verhelst (Open VLD). Elle souligne la difficulté d'avoir fermé les restaurants et l'impact économique de cette décision et demande un soutien à l'activité.

Peter De Roover (N-VA) regrette la confusion des mesures, le chaos provoqué par la communication des mesures aux autorités locales. "Le couvre-feu n'est pas constitutionnel", souligne le chef de groupe nationaliste. Il critique aussi la stratégie de tests qui fluctute. "Nous demandons de la fermeté", mais il convient de prendre des mesures claires.

"Nous savions que la mesure de fermeture des restaurants allait être perçue comme injuste, dit le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Mais ce n'est pas le cas: cela ne veut pas dire qu'ils sont responsables de ce qui arrive."

Le Premier ministre rappelle les objectifs poursuivis: le fait que les hôpitaux ne soient pas saturés, veiller à ce que les écoles restent ouvertes, le souci de la santé mentale parce que "ce ne sont pas des temps ordinaires" et le souci de maintenir l'économie en activité avec un télétravail maximal. "Voilà les priorités au niveau de notre société et je n'entends aucun doute à ce sujet."

"Tous les contacts non-essentiels dovient être limités au maximum", prolonge le Premier ministre. La fermeture des bars et des restaurants n'est pas déraisonnable dans ce sens, souligne-t-il. Et aussi: "Combattre cette pandémie Covid, c'est un travail d'équipe". Les décisions doivent être prises en équipe et doivent être défendues ensemble, insiste-t-il. "La décision de vendredi a été prise au sein du Comité de concertation les ont soutenues", dit-il pour regretter la confusion qui a suivi.

Neuf des dix provinces sont en phase d'alerte. "Les chiffres sont clairs: le virus est présent partout" et la dernière province concernée - le Limbourg - sera concerné lui aussi dans les sept jours. "Les décisions prises vendredi sont légitime. Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher les contacts non-essentiels."

Concernant les tests, il y avait 60000 tests ces dernières semaines et la Belgique figure dans le peloton de tête européen, dit le Premier ministre. Tout est mis en oeuvre pour tendre vers 90000 tests. "Mais ce marché des tests est sous pression", constate-t-il.

"Nous ne testons pas moins", prolonge-t-il. Mais les priorités ont changé au vu du nombre de contaminations.

