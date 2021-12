Le régulateur fédéral du secteur énergétique met en garde les consommateurs à l'égard des pratiques du fournisseur énergétique liégeois Mega. La Creg évoque des "tromperies délibérées" dans le chef de l'entreprise.

Ce qu'elle lui reproche concrètement, c'est de faire du "gaming"'. "Mega passe très régulièrement d'une indexation mensuelle à une indexation trimestrielle, mais aussi de paramètres spot à des paramètres forward, et vice versa."

"Mega ne fait rien d'illégal avec cela, mais en appliquant cela sur une base quasi mensuelle à plusieurs de ses produits variables, ils obtiennent artificiellement de bons résultats dans les comparateurs des prix et nous pouvons au moins parler d'un manque de transparence et cela tend même à tromper délibérément le consommateur", conclut la Creg.

