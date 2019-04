Le dialogue social est à l'agonie. L'économiste spécialisé en marché du travail Stijn Baert a demandé aux partis politiques quel avenir ils voient encore dans la consultation entre syndicats et employeurs.

Autrefois, la consultation entre employeurs et employés était le moteur du progrès dans notre pays, mais aujourd'hui c'est plutôt le frein. Les partenaires sociaux défendent désormais surtout les intérêts de leurs sympathisants : les syndicats défendent les travailleurs, les organisations patronales les entrepreneurs. Aucun d'entre eux ne se bat pour les pauvres ou pour le grand groupe de personnes inactives, par exemple ; ils n'oeuvrent presque plus au bien-être du pays et de tous ses habitants. La responsabilité de cette paralysie incombe non seulement aux partenaires sociaux eux-mêmes, mais aussi au gouvernement.

...