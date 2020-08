Le parlement de Wallonie a donné lundi le coup d'envoi des travaux de sa commission spéciale chargée d'évaluer la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Région wallonne par un échange de vues entre les commissaires et le ministre-président Elio Di Rupo (PS) qui a notamment salué la manière dont les entités fédérées ont été associées à la prise de décisions par le fédéral.

Cette commission spéciale sur la réponse au nouveau coronavirus au sud du pays avait été créée le 15 juillet, à la veille des vacances parlementaires, avec comme objectif de porter une attention particulière aux aspects et aux conséquences sanitaires, organisationnels, économiques et sociaux de la crise. Composée de dix membres effectifs (quatre PS, deux MR, deux Ecolo, un PTB et un cdH) et de dix membres suppléants, elle doit aussi établir des recommandations pour améliorer la lutte face aux crises futures.

"Ce n'est pas une commission d'enquête" parlementaire, a souligné d'emblée son président, Jean-Claude Marcourt (PS), qui préside aussi l'assemblée wallonne. Le chef de groupe MR, Jean-Paul Wahl, n'a pour sa part pas exclu que la commission évolue en ce sens. Elle doit toutefois terminer ses travaux pour le 30 novembre.

M. Di Rupo a retracé dans le détail l'évolution de la pandémie et les décisions prises au niveau fédéral - essentiellement par le Conseil national de sécurité (CNS) qui a associé les entités fédérées à l'initiative de la Première ministre Sophie Wilmès à partir du déclenchement de la phase fédérale, le 13 mars - et par la Région wallonne, en vertu des compétences qui lui sont dévolues, sur différents plans (sanitaire, économique, social). Le gouvernement wallon a ainsi pris 334 décisions et débloqué 1,85 milliard d'euros au total d'aides financières à répartir sur plusieurs années.

Il a aussi rendu hommage à la Première ministre pour avoir associé les ministres-présidents aux prises de décisions, ce qui a selon lui "aidé à la cohérence" des mesures prises.

