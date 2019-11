La Commission met en garde la Belgique contre un dérapage budgétaire

La Belgique et sept autres pays de la zone euro (Espagne, France, Italie, Portugal, Slovénie, Slovaquie et Finlande) risquent bien de ne pas rencontrer l'an prochain les exigences du pacte de stabilité et de croissance, a averti mercredi la Commission européenne, qui remettait ses avis sur les budgets nationaux pour 2020.

