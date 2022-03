Le langage employé par les mandataires politiques est souvent si complexe qu'il en devient incompréhensible pour le citoyen. C'est pourquoi il nous semble utile d'offrir à nos lecteurs ce lexique qui définit succintement les notions les plus abondamment employées.

Alors que la gestion des affaires publiques devient sans cesse plus compliquée et que le métier de politique tend toujours davantage vers la professionnalisation, le langage employé par les mandataires est souvent si complexe qu'il en devient incompréhensible pour le citoyen. Sur un sujet aussi technique que le nucléaire, par exemple, les termes les plus ésotériques s'échangent à une telle fréquence qu'il n'est parfois tout simplement plus possible de savoir qui pense quoi et pourquoi. C'est pourquoi il nous semble utile d'offrir à nos lecteurs ce lexique facile à découper et à garder sur soi, qui définit succinctement les notions les plus abondamment employées depuis tous ces mois de discussions pointues sur l'extinction des sept réacteurs belges et que l'on entendra encore beaucoup.