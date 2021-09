Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur une histoire drôle avec de l'écologie dedans.

2030: Le vélo devient has been, tout le monde veut acheter des Mercedes volantes.

...

2030: Le vélo devient has been, tout le monde veut acheter des Mercedes volantes. 2040: Le Green Monday a définitivement eu la peau du Black Friday. Deux courgettes achetées, un écran plasma offert. 2050: On revend les vieux F-35 pour acheter des F-36 Pro Max. 2060: Mathieu Michel invente l'Internet écologique, six personnes qui pédalent pendant une heure depuis un pays en voie de développement sont nécessaires pour générer un mégabyte de données en Belgique. 2070: Le rêve de Corentin de Salle se réalise. Les baleines sont privatisées et les océans se nettoient tout seuls comme par magie. 2080: La mer arrive aux portes de Bruxelles. Deux maillots de bain achetés, un écran plasma offert.