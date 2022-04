Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Ce jeudi, le caricaturiste des Internets revient sur le premier tour de l'élection présidentielle française.

...

Le dimanche 10 avril, comme tous les cinq ans, les Belges avaient les yeux rivés sur le premier tour de l'élection présidentielle. Mais c'est normal, qui ne ferait pas de même? Les Français ont quand même le chic pour emballer leurs élections dans un paquet spectaculaire, dramatique et intense, dont le dénouement est toujours plein de suspens. Ce n'est pas comme chez nous, où un nouveau Michel apparaît tous les cinq ans, comme ça, paf, sous nos yeux ébahis et impuissants. Non mais, en fait, la Belgique est bien plus en avance sur la France qu'on ne veut l'admettre. On était tellement occupés avec cette crise sanitaire qu'on semble presque avoir oublié qu'un monstre habitait derrière un cordon sanitaire. Oups.