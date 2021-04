Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur les variants.

A l'heure où tous les médias sont monopolisés par un seul et même sujet en boucle, on en viendrait presque à oublier que cette pandémie n'annulera jamais les autres problèmes. Une fois cette période passée, les petites poussières d'étoile que nous sommes vont surtout se rappeler à quel point il est compliqué d'être différent. Pourtant, quelque chose nous unit au-delà du simple fait d'être humain. Nous sommes un seul et même virus avec un objectif clair: décimer la planète. Alors, un message à Kevin, François et Piet: au lieu de nous battre, cassons-nous la gueule ensemble, et avec style. Pensez-y. Bisous.