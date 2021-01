Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble.

On ne présente plus 2020, année de merde par excellence, mais que nous réserve 2021?

...

On ne présente plus 2020, année de merde par excellence, mais que nous réserve 2021?Six, c'est le nombre de jours qu'aura tenu cette nouvelle année avant de laisser un viking hipster néonazi prendre en otage le Capitole des Etats-Unis. Quatre jours plus tôt, la population belge était déjà paralysée d'effroi devant un événement beaucoup plus sinistre: l'horrible vision de Bart De Wever en slip. Sacré 2021, bonne vanne d'avoir déposé ce miroir derrière lui juste avant la visioconférence. Quelques jours plus tard, le roi découvre Schaerbeek et invente le choc des classes en Classe S, Charles Michel nous vend la conquête spatiale avec la maladresse linguistique d'un dernier de classe et Georges-Louis Bouchez reçoit un prix RTL-TVi pour sa communication sur les réseaux sociaux, gagnant de justesse contre Paris Hilton. Décidément, cette année commence fort. Mais la vraie question que tout le monde se pose est: Koen Geens réussira-t-il à mettre son masque avant la fin de la pandémie? Je laisse la parole à 2021.