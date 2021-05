Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient "La Boum".

LA BOUM 1 Vic est à l'âge des premières sorties et des premiers émois. Ses parents sont dans le gaz complet à cause de la pandémie et n'arrivent pas toujours à communiquer avec elle. Après un an et deux longs confinements, Vic fait une fugue pour participer à une Boum organisée un 1er avril au bois de la Cambre, à Bruxelles. Là, elle fait connaissance avec les forces de l'ordre et se fait très vite renverser par un cheval. LA BOUM 2 Un mois après la Boum, Vic s'ennuie toujours autant chez ses parents. Cela fait plus d'un an qu'elle n'est pas "sortie" avec un garçon. En rentrant d'Ostende dans un train bondé, elle échange accidentellement son passeport vaccinal avec celui d'un antivax, dont elle va vite tomber amoureuse. Vraiment amoureuse. Par les jeux de l'amour, ne mettra-t-elle pas en péril sa vie en se rendant le soir même à la Boum 2?